Delmenhorster Testzentren bieten in Kürze auch PCR-Tests an

Bald können sich Delmenhorster auch mit einem PCR-Test testen lassen. (Symbolbild)

imago images / Thomas Dinges

Delmenhorst. In Kürze bieten die Corona-Testzentren in Delmenhorst neben den PoC-Schnelltests auch PCR-Tests an. Das teilt der DRK-Kreisverband Delmenhorst mit. Damit können PCR-Labortestungen direkt vor Ort gemacht werden.

Die PCR-Tests gelten als verlässlicher und kommen in der Regel dann zum Einsatz, wenn ein PoC-Test ein positives Ergebnis liefert und dieses bestätigt oder negiert werden soll. Auf ein PCR-Testergebnis muss man allerdings bis zu 24 Stunden