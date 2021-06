Im Beisein von Handwerkskammer-Präsident Eckhard Stein (hinten) gewürdigt: (vorne v. l.) Heinz-Georg Wührdemann, Günther Brüning und Christian Kruse.

Manuel Titze

Delmenhorst. Die Kfz-Innung Delmenhorst/Oldenburg-Land hat einen neuen Obermeister. Er löst den langjährig amtierenden Günther Brüning ab.

Ein Wechsel an der Spitze der Kfz-Innung Delmenhorst/Oldenburg-Land ist ein besonderes Ereignis, hat es doch seit 24 Jahren keinen solchen mehr gegeben. Bis zum Mittwochabend in der Aula der BBS II am Wiekhorner Heuweg. Mit vielen anerkenne