imago images / Sabrina Bose

Delmenhorst. Für neue Arbeitsplätze in Delmenhorst soll es Geld geben. So will es die Stadt Delmenhorst mit einer angepassten Förderung erreichen und besonders innovative Firmen in die Stadt locken. Das fand jetzt Zustimmung.

Pläne der Stadt Delmenhorst, neue Arbeitsplätze im Stadtgebiet finanziell zu fördern, sind am Mittwoch im Finanzausschuss mit einem positiven Votum an den Rat weitergeleitet worden. Technisch gesehen handelt es sich um eine Anpassung der KM