Vertritt bei der IHK die Interessen des Einzelhandels: Julian Flocke. (Archivfoto)

Thomas Breuer

Delmenhorst/Oldenburg. Mit Stefan Schnier und Julian Flocke sind zwei Vertreter aus der Delmenhorster Wirtschaft in die Vollversammlung der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) gewählt worden.

Das „Parlament der regionalen Wirtschaft“ ist für die Wahlperiode 2021 bis 2026 neu gewählt: In den letzten Wochen haben die Unternehmerinnen und Unternehmer der Region per Brief oder online aus 120 Kandidatinnen und Kandidaten ihre 76 Vert