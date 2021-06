Im Testzentrum Schierenbeck kann nun noch länger getestet werden. (Symbolbild)

dpa / Nicolas Armer

Delmenhorst. Delmenhorster können sich nun noch flexibler testen lassen: Das Testzentrum bei der Gastronomie Schierenbeck hat ab sofort länger geöffnet.

Wie das Deutsche Rote Kreuz Delmenhorst mitteilt, sind die Türen an der Bremer Straße 327 von nun an montags und mittwochs von 7 bis 19 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Zuvor gab es in dem seit Mai geöffneten Testzentrum&nbs