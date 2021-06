Fünf Werktage in Folge muss der Inzidenzwert in Delmenhorst unter 50 liegen, damit Lockerungen möglich sind. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nachdem der Inzidenzwert am Mittwoch einen Tag lang leicht über der 50er-Marke lag, ist er am Donnerstag wieder gesunken.

Wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstag vermeldet, liegt der Inzidenzwert für die Stadt Delmenhorst am Donnerstag bei 49,0. Am Mittwoch lag der Wert leicht über der 50er-Marke bei 51,6. Fünf Werktage in Folge muss der Inzidenzw