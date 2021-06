Inzidenzwert über 50: Damit bleiben viele Einschränkungen, wie die Testpflicht in der Gastronomie, weiter bestehen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die steigenden Corona-Infektionen in Delmenhorst haben Folgen: Unter anderem bleiben die lästigen Testpflichten in der Gastronomie zunächst einmal bestehen. Auch Fitnessstudios werden bei Gruppenangeboten eingeschränkt. Verantwortlich waren nur wenige Infektionen.

Die Entwicklung bei den Corona-Neuinfektionen in Delmenhorst sah in den vergangenen Tagen und Wochen recht günstig aus. Doch nun kam der Rückschlag: Der Inzidenzwert schnellte von 40,0 am Dienstag auf 51,6 am Mittwoch. Der Grenzw