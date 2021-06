Nach einem verursachten Unfall mit einer 13-jährigen Radfahrerin ist ein Autofahrer vom Unfallort geflüchtet. (Symbolbild)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Dienstag ein 13-jähriges Mädchen schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht und wird nun von der Polizei gesucht.

Den Polizeiinformationen ist die 13-Jährige am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Goethestraße unterwegs gewesen, als ihr plötzlich ein Auto entgegenkam, das an einem am Straßenrand parkenden Auto vorbeifahren wollte un