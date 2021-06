Subventionen für mehr Arbeitsplätze: Die Stadt Delmenhorst will Unternehmen in die Stadt locken.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Wer in Delmenhorst neue Stellen schafft, soll dafür in Zukunft belohnt werden. Die Stadt will dafür ein neues Förderinstrument schaffen. Seine Wurzeln hat es in dem bisherigen Corona-Fonds.

Die Stadt Delmenhorst will die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen massiv fördern. So sollen einzelne Arbeitsplätze unter bestimmten Voraussetzungen mit bis zu 10.000 Euro bezuschusst werden. Das geht aus den Unterlagen zum Finanzausschuss d