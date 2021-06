Am Dienstag hat das RKI erneut einen sinkenden Inzidenzwert für Delmenhorst gemeldet. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Dienstag für Delmenhorst am Dienstag drei neue Fälle gemeldet. Der Inzidenzwert bleibt damit den dritten Werktag in Folge unter 50.

Am vergangenen Dienstag hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) noch vier Fälle gemeldet. So sinkt der Inzidenzwert für die Stadt erneut leicht von 41,3 auf 40,0. Er liegt damit den dritten Werktag in Folge unter dem Grenzwert von 50. Sind fün