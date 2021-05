RKI meldet keine neuen Fälle: Inzidenzwert in Delmenhorst stabil

Der Inzidenzwert in Delmenhorst bleibt laut RKI weiter unter dem Grenzwert von 50. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst bleibt auch am Montag unter dem Grenzwert von 50. Das RKI hat keine neuen Fälle für die Stadt gemeldet.

Wie schon am Sonntag steht der Inzidenzwert in Delmenhorst aktuell bei 41,3. Am Montag hat das Robert-Koch-Institut (RKI) keinen neuen Corona-Fall für die Stadt registriert. Damit ist der im neuen niedersächsischen Stufenplan vera