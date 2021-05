Delmenhorst liegt laut RKI weiter unter einem Inzidenzwert von 50. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Sonntag zwar die höchste Zahl an Neuinfektionen dieser Woche für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert sinkt dennoch deutlich unter den Grenzwert von 50.

Neun neue Corona-Infektionen sind laut Robert-Kocht-Institut in den vergangenen 24 Stunden in Delmenhorst verzeichnet worden. Das bedeutet zwar den höchsten Wert dieser Woche. Dennoch sinkt der Inzidenzwert, da am vergangenen Sonntag noch 1