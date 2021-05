Inzidenzwert fällt in Delmenhorst wieder unter die 50er-Marke

In Delmenhorst ist der Inzidenzwert gegenüber Freitag wieder leicht gesunken. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Samstag wieder unter die 50er-Marke gefallen. Das hat das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet.

Sieben neue Corona-Fälle hat das RKI am Samstag für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert beträgt jetzt 49,0, nachdem er am Freitag bei 50,3 gelegen hatte. Es gab keinen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Za