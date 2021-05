Bei einem Einsatz in Bremen-Walle sind Polizisten verletzt worden. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Bremen. Am Donnerstag ist die Polizei in Bremen-Walle wegen eines 23-Jährigen ausgerückt. Der Mann hatte laut Zeugenaussagen in einer Straßenbahn randaliert. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete er massiven Widerstand gegen Polizisten und verletzte zwei von ihnen leicht.

Der Fahrer einer Straßenbahn hat gegen 16.20 Uhr die Polizei gerufen, weil ein Fahrgast in Bremen-Walle randaliert und sich geweigert hat, die Straßenbahn zu verlassen. Vor Ort sprachen die alarmierte Einsatzkräfte den 23 Jahre alten Fahrga