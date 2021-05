Ein besonderer Fokus der Kundgebung sollte auf den im Konflikt getöteten Kindern liegen.

Svana Kühn

Delmenhorst. In vielen deutschen Städten hatte es in den vergangenen Tagen und Wochen Demonstrationen für Palästina gegeben. Auch in Delmenhorst versammelten sich am Freitagnachmittag Menschen auf dem Marktplatz und bekundeten ihre Solidarität.

Sie trugen Palästina-Flaggen und ein Plakat mit der Aufschrift "Du musst kein Moslem sein, um dich für Gaza einzusetzen. Es reicht, ein Mensch zu sein" – Rund 40 Delmenhorster hatten sich am Freitag, 28. Mai, unter dem Motto "Solidarit