Zwei Demonstrationen in Delmenhorst erwartet

Niklas Golitschek

Delmenhorst. In der Stadt Delmenhorst sind zwei Demonstrationen angezeigt worden. An diesem Freitag soll eine Versammlung unter dem Titel "Solidarität für Palästina" stattfinden, am 5. Juni geht es um den Tod des nach einer Festnahme verstorbenen Qosay K.

Wie die Pressestelle der Stadt Delmenhorst auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte, hat die Verwaltung Kenntnis von beiden geplanten Versammlungen. An diesem Freitag soll um 16 Uhr auf dem Rathausplatz eine Kundgebung unter dem Titel "So