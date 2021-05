Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Freitag wieder leicht angestiegen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Freitag wieder über die Grenze von 50 gestiegen. Zudem meldete das RKI einen neuen Corona-Todesfall in Delmenhorst.

Sechs neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag für Delmenhorst gemeldet. Das sind drei Fälle mehr als vor einer Woche. Der Inzidenzwert steigt damit zwar nur leicht von 46,6 auf 50,3, aber damit über den Grenzwert von