Seniorenbeirat sorgt sich um Gesundheit in der Delmenhorster City

Seit Delmenhorst nicht mehr als Hochinzidenzkommune gilt, ist die Maskenpflicht in der Fußgängerzone ausgesetzt.

Günther Richter

Delmenhorst. Seit Pfingstmontag gilt in der Delmenhorster Fußgängerzone sowie in der Bahnhofstraße keine Maskenpflicht mehr. Der Seniorenbeirat sieht das kritisch, doch ein Mediziner widerspricht.

Ein wenig durchatmen können die Delmenhorster in der City: In der Fußgängerzone sowie in der Bahnhofstraße entfällt seit Pfingsten die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Doch nicht alle freuen sich über die zurückgewonnene Freiheit