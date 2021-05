Die Aufzüge am Delmenhorster Bahnhof bleiben bis November gesperrt. Für Personen mit Gehschwierigkeiten ist das ein großes Problem.

Patrick Kern

Delmenhorst. Die Erneuerung der Aufzüge am Delmenhorster Bahnhof sorgt für große Mobilitätsschwierigkeiten bei Rollstuhlfahrern und anderen körperlich beeinträchtigten Personen. Denn gute Alternativen gibt es kaum.

Wer in den nächsten Monaten am Bahnhof Delmenhorst in den Zug steigen möchte und auf den Aufzug angewiesen ist, muss mit mehr Zeit und gegebenenfalls einem großen Umweg rechnen. Wegen Modernisierungsarbeiten sind die beiden Aufzüge seit dem