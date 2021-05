Daniel Köhler (l., Hörakustik) und Muhammad Sharif (Augenoptik) tragen künftig die Verantwortung in der ersten Delmenhorster Kind-Filiale.

Thomas Breuer

Delmenhorst. In der Delmenhorster Fußgängerzone ist Juwelier Wieting seit Anfang 2020 Geschichte. Jetzt eröffnet dort ein neues Fachgeschäft.

Im früheren Wieting-Haus an der Langen Straße 102 wird am Donnerstag, 27. Mai, die erste Kind-Filiale in Delmenhorst eröffnet. Nachdem die Kind-Gruppe das Gebäude gekauft und im Erdgeschoss komplett umgebaut hat, bietet sie in direkter Nähe