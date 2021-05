Fahrschülerin bei Unfall in Delmenhorst verletzt

Eine Fahrschülerin hat sich bei einem Unfall in Delmenhorst verletzt. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Während ihrer Fahrstunde hat sich eine Motorradfahrerin in Delmenhorst bei einem Unfall verletzt. Sie kam von der Straße ab und fuhr gegen eine Wand.

Eine Fahrschülerin ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Richtstraße in Delmenhorst leicht verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr befuhr die 28-Jährige Delmenhorsterin mit einem Motorrad während ihrer Fahrschulstunde die Richtstraße in