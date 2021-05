In Delmenhorst sind Autos zerkratzt worden. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. In den vergangenen Tagen sind zwei Autos in Delmenhorst beschädigt worden. Das berichtet die Polizei. Sie sucht jetzt Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntag, 23. Mai, 22 Uhr, bis Dienstag, 25. Mai, 9.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter einen an der Amundsenstraße abgestellten Wagen zerkratzt. Das Fahrzeug wurde am Sonntag am Ende der Amundsenstraße in Richtung Bert