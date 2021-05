SB-Filiale der OLB am Hasporter Damm schließt endgültig

Die Oldenburgische Landesbank möchte sich in Delmenhorst auf das große „Kompetenzcenter“ an der Bahnhofstraße konzentrieren.

Symbolfoto: imago images/Schöning

Delmenhorst. Beim Selbstbedienungsstandort der OLB am Hasporter Damm heißt es jetzt Abschied nehmen. Die Immobilie wird an den Vermieter zurückgegeben.

Der 26. Mai ist der letzte Öffnungstag des Selbstbedienungsstandorts der Oldenburgischen Landesbank (OLB) am Hasporter Damm. Bereits am Tag darauf beginnt der Rückbau zur Übergabe der Immobilie an den Vermieter. Laut Mitteilung konzentriert