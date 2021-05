Delmenhorst. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag vier neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert ist wieder leicht gesunken.

Am vergangenen Dienstag hatte das RKI noch neun Fälle für Delmenhorst gemeldet. Das Institut gibt allerdings auf seiner Internetseite zu bedenken, "dass an Feier- und Brückentagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden".

Dritthöchster Inzidenzwert in Niedersachsen

Der Inzidenzwert für Delmenhorst sinkt damit auf 81,2. Am Vortag lag er noch bei 89. In Niedersachsen hat Delmenhorst den dritthöchsten Inzidenzwert: Lediglich die Städte Emden (164,3) und Salzgitter (85,3) haben im Verhältnis mehr Corona-Infektionen verzeichnet. Die Landkreise Diepholz und Oldenburg liegen mit 57,6 und 56,5 weiter über dem Wert von 50. Der Landkreis Wesermarsch verzeichnet eine Inzidenz von 42,9

Seit Beginn der Pandemie sind in Delmenhorst 3451 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, 63 davon in den vergangenen sieben Tagen. 65 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Im Josef-Hospital Delmenhorst werden aktuell (Dienstag, 25. Mai, 9 Uhr) insgesamt sechs Corona-Patienten behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.