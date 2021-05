Delmenhorst . Rund 70 Menschen lauschten der Predigt von Pastorin Ulrike Klank. Nächstes Jahr will die Gemeinde die Kirchweihe wieder groß feiern.

Nach einem Jahr Pause hat die evangelisch-lutherische St. Johannes-Gemeinde Pfingstmontag wieder ihre Kirchweihe gefeiert. Zwar nicht wie sonst mit Predigt am Hasportsee und Fest am Gemeindehaus – aber doch immerhin mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel, bei dem schon Vieles normal schien: mit Gesang und Posaunenmusik, auch mit ein bisschen zusammenstehen und reden. „Es tut gut, mal wieder etwas zu schnacken“, sagte Pastorin Ulrike Klank.

Ole Rosenbohm

In ihrer Predigt zuvor hatte sie auf dem Kirchhof bei Sonnenschein und Vogelgezwitscher zu rund 70 Menschen gesprochen. Normal wären 400 oder 500 gekommen zu Gottesdienst, Hüpfburg, Kaffee, Kuchen und Bier. Aber auch so wirkte die Veranstaltung wie ein Anfang. „Wir leben auf, weil die Zahlen runtergehen“, sagte Klank ihren Zuhörern, „weil endlich Licht am Ende des Tunnels ist“. Und vielleicht sei die Pandemie auch zu etwas gut, biete sie doch die Chance, mal zu überlegen, ob „wir wirklich so weitermachen wollen wie bisher“. Zumindest habe die Covid-Krise dazu geführt, dass Menschen bei bestimmten Problemen, sprach Klank die Klimakrise an, gemerkt haben dürften: „Wir brauchen Lösungen, die alle im Blick haben.“

„Es gibt viele, die noch warten“

Klanks Gemeinde feiert auch sonst sonntags Gottesdienst: allerdings mit Abstand, ohne Gesang im Inneren der Kirche, ohne Teerunde und mit viel weniger Besuchern als sonst. Statt früher oft knapp 50 erscheine jetzt nur noch ein gutes Dutzend – trotz des laut Gemeinde gut funktionierenden Hygienekonzepts. Bekannte Covid-Ansteckungen: null. Aber „gegen Ängste kann man nichts tun“, sagte Klank.

Dass sehr viele nicht mehr gekommen seien seit Pandemiebeginn hat auch Jutta Burmester, stellvertretende Vorsitzende des Gemeindekirchenrats, beobachtet: „Dabei fehlen uns allen die Begegnungen.“ Sigrud Schliekering, ebenfalls aus dem Gemeindekirchenrat, befürchtet gar, es werde schwer, sie alle wieder zu erreichen: „Vielleicht haben viele ihr Leben schon ganz neu eingerichtet.“ Ex-Gemeindekirchenratsmitglied Dieter Möllering glaubt aber: „Es gibt viele, die noch warten.“

Posaunenchor diesmal eine Familienband

Dass nicht alle während der Pandemie abgesprungen sind, wusste Holger Heinrich, der Leiter des Posaunenchors des Kirchenverbands, zu berichten. Obwohl seit Oktober das gemeinsame Üben in großer Gruppe nicht mehr möglich war, seien alle 25 Mitglieder des Bläserchores dabei geblieben. Auch Auftritte klappen, wohlgemerkt zurzeit nur mit Mitgliedern aus höchstens vier Haushalten, mit also ständig wechselnden Kleinst-Besetzungen.

2022 wird wieder groß gefeiert

Bei der Kirchweihe in Hasport reichten Heinrich zwei Haushalte: Quasi ein Familienauftritt mit seinen zwei Töchtern, einem der Freunde, seiner Frau und seiner Mutter. Bei ihren beiden Zugaben aus Andrew Lloyd Webbers „Jesus Christ Superstar“ kam am Ende des Gottesdienstes sogar noch wenig Feststimmung mit viel dankbarem Applaus auf. 2022 will die Gemeinde wieder groß feiern.