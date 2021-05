Neue Tische und neue Pavillons: Ali Ildas vom Eiscafé Palazzo hat für die Wiedereröffnung investiert.

Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Raus aus dem Lockdown: In Delmenhorst haben am verlängerten Pfingstwochenende erstmalig Lokale ihre Außenbereiche für den Publikumsverkehr geöffnet.

Nach knapp sieben Monaten Schließung durften die Gastronomie-Betriebe in Delmenhorst an den Pfingsttagen erstmalig ihre Außenbereiche wieder öffnen. Doch längst nicht alle Lokale und Restaurants in der Stadt beteiligten sich am Restart