Delmenhorst hat dritthöchsten Inzidenzwert in Niedersachsen

Nur die kreisfreien Städte Emden und Salzgitter haben derzeit einen höheren Inzidenzwert als Delmenhorst.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Robert-Koch-Institut hat am Pfingstmontag keine neuen Corona-Fälle für Delmenhorst vermeldet. Der Inzidenzwert bleibt damit stabil – im Landesvergleich aber weiterhin hoch.

Wie bereits am Pfingstsonntag liegt der vom RKI vermeldete Inzidenzwert für Delmenhorst auch am Pfingstmontag bei 89,0. Die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt damit weiter bei 3447. In den vergang