Barrierefrei und interaktiv: Im Wollepark werden neue Angebote geschaffen. An dieser Stelle soll bereits im kommenden Monat eine Calisthenics-Anlage eingeweiht werden.

Stadt Delmenhorst/Breuning

Delmenhorst. Delmenhorst bekommt eine zweite Calisthenics-Anlage: Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Bereits im Juni soll die neue Fitnessanlage im Landschaftspark Wollepark stehen.

"Achtung Baustelle!“ steht in großer Schrift auf einem Banner am Bauzaun mitten im historischen Landschaftspark Wollepark. Auf der abgezäunten Fläche ist noch nicht viel zu sehen, aber bereits im Juni soll hier – am Hauptweg zwischen der Gr