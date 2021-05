Auch das Stromsparen geht bei längeren Touren mit dem E-Bike dazu: Sonst ist der Akku vor dem Ziel leer. (Symbolfoto)

Roland Weihrauch/dpa

Delmenhorst. Ín der dk-Kolumne "Drei engelsgleiche Schwestern" wechseln sich die Pastorinnen Barbara Bockentin, Nele Schomakers und Carina Böttcher ab.

Kurzurlaub in Niedersachsen. Fahrradfahren ist angesagt, komme, was wolle. Die Begleiter sind mit elektrischer Unterstützung unterwegs, da will ich nicht analog hinterherhecheln. Gesagt, getan, das E-Bike ist mein. Für drei Tage zumindest.U