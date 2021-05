Die Stadt Delmenhorst lockert die Corona-Regeln ab Sonntag.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert für die Stadt Delmenhorst liegt an diesem Freitag den fünften Werktag in Folge unter dem Wert von 100. Die Corona-Maßnahmen nach der Bundes-Notbremse treten daher am Sonntag außer Kraft.

Die Stadt Delmenhorst ist nicht länger als Hochinzidenzkommune einzustufen und hat dies am Freitag per Allgemeinverfügung bekannt gegeben. Nun gelten grundsätzlich die Regelungen der Niedersächsischen Corona-Verordnung.Diese Corona-Reg