Die Ausgangssperre in Delmenhorst kann aufgehoben werden. Der Inzidenzwert in Delmenhorst war in den vergangenen Tagen stabil. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst bleibt auch den fünften Werktag in Folge unter 100. Damit können in Delmenhorst nun die Maßnahmen der Bundesnotbremse, unter anderem die Ausgangssperre, außer Kraft gesetzt werden.

Nachdem am Donnerstag keine neuen Corona-Fälle gemeldet wurden, hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag 23 neue Fälle bestätigt. Der Inzidenzwert steigt damit zwar von 69,6 auf 74,8, bleibt aber damit auch den erforderlichen fünften W