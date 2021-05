So wird das Wetter an Pfingsten 2021 in Delmenhorst und Ganderkesee

Wo die Sonne ist, sind in Delmenhorst und Ganderkesee am Pfingstwochenende auch die dunklen Regenwolken nicht weit.

dpa / Sebastian Willnow

Delmenhorst / Ganderkesee. Wer an Pfingsten in Delmenhorst und Ganderkesee rausgeht, sollte einen Regenschirm einpacken. Neben wenigen Sonnenstunden hält das Wetter am Wochenende immer wieder Regen und Wind bereit.

So haben sich die Gastronomen das Pfingstwochenende sicherlich nicht gewünscht. Nachdem in Ganderkesee seit über einer Woche die Außengastronomie wieder erlaubt ist und auch die Delmenhorster Wirte an Pfingsten den Außenbereich öffnen