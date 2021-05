Diese Regeln gelten ab Freitag an Schulen und Kitas in Delmenhorst

Ab Freitag dürfen die Schüler wieder in ihren Klassenzimmern Platz nehmen. (Symbolfoto)

imago images/wolterfoto

Delmenhorst. Nach einem Sinken der Corona-Inzidenzwerte dürfen Schulen und Kitas wieder öffnen. Ab Freitag gibt es in Schulen Präsenzunterricht im Wechselmodell.

In den allgemein- und berufsbildenden Schulen in Delmenhorst ist ab dem morgigen Freitag für alle Jahrgänge Präsenzunterricht im Wechselmodell („Szenario B“) möglich. Nach Angaben der Stadtverwaltung können in den Kindertagesstätten wieder