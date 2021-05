Restaurant Da Mimmo in Delmenhorst investiert in der Corona-Krise

Die neue überdachte Terrasse soll das Schmuckstück des Da Mimmo an der Oldenburger Straße werden. Martina und Vito Mandurino freuen sich auf die Eröffnung – und auf die Zeit nach Corona.

Marco Julius

Delmenhorst. Vito und Martina Mandurino leben für ihr Restaurant Da Mimmo in Delmenhorst. Die Corona-Pandemie macht auch ihrem Geschäft zu schaffen. Mitten in der Krise setzen sie aber ein Zeichen und investieren in eine überdachte Terrasse.

Was macht ein italienisches Restaurant aus? Klar, die Küche. Ein guter Vino vielleicht. Natürlich das Personal, eine gute Chefin, ein guter Chef. Aber was macht ein Ristorante erst so richtig lebendig? Die Gäste natürlich. Martina und Vito