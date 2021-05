Neubaugebiet auf Ex-Möller-Gelände rückt in weite Ferne

Rechtsstreit um Container und mehr: Hat Wohnbebauung auf dem Möller-Gelände noch eine Chance? (Aufnahme aus dem März)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Pläne für ein Neubaugebiet auf dem strittigen Möller-Gelände in Delmenhorst rücken in weite Ferne. Das sind die Gründe.

Die von der Nachbarschaft und der Stadt erhoffte Verwandlung des heruntergekommenen Möller-Geländes an der Oldenburger Landstraße in ein schniekes Wohnquartier rückt offenkundig in weite Ferne. Grund für den nicht absehbaren Aufsc