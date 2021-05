Der Inzidenzwert in Delmenhorst bleibt weiter knapp unter dem Grenzwert von 100. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst liegt den dritten Tag in Folge knapp unter dem Grenzwert von 100. Wie viele Corona-Fälle darf es geben, damit das so bleibt?

75 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Robert-Koch-Institut (RKI) in den vergangenen sieben Tagen gemeldet, 13 davon aktuell am Mittwoch. Damit liegt der Inzidenzwert in Delmenhorst mit 96,7 weiter knapp unter dem in der Bundesn