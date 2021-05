Inzidenzwert in Delmenhorst sinkt: Lockerungen in Schulen möglich

Delmenhorst liegt nun seit mehreren Tagen unter dem Corona-Grenzwert von 100. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst bleibt weiterhin knapp unter dem Corona-Grenzwert der Bundesnotbremse. Im Landkreis Oldenburg wurde dagegen schon der Wert von 50 unterschritten.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch für Delmenhorst 13 neue Corona-Infektionen. Das ist eine weniger als am vergangenen Mittwoch. Der Inzidenzwert sinkt damit leicht von 98 auf 96,7, bleibt damit aber noch unter den in der Bun