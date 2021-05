Mit Mordvorwürfen ist die Polizei bereits bei einer Gedenkveranstaltung am 17. März im Delmenhorster Wollepark konfrontiert worden.

Thomas Breuer

Delmenhorst. Mit Beschimpfungen und sprachlichen Entgleisungen wird die Delmenhorster Polizei immer wieder konfrontiert. Im Fall Qosay K. haben sie ein nie gekanntes Ausmaß erreicht.

Der Tod des 19-Jährigen Qosay K. in einem Oldenburger Krankenhaus in der zeitlichen Folge einer Festnahme am Delmenhorster Wollepark Anfang März war "schlimm und tragisch für die Familie". Das steht für Jörn Stilke außer Frage. Er leitet di