Wirte aus Delmenhorst und Ganderkesee wollen an Pfingsten öffnen

Katja Blume vom Eiscafé Paulini freut sich, dass in ihre Außengastronomie in Ganderkesee-Heide wieder Leben einkehrt. Mit Riesenschirm und Heizstrahlern ist das Eiscafé gegen Wind und Wetter gewappnet.

Melanie Hohmann

Delmenhorst/Ganderkesee. Ganderkeseer Gastwirte haben die Option jetzt schon, Delmenhorster Cafés und Restaurants möglicherweise ab Pfingstmontag: Sie dürfen ihre Außengastronomie wieder öffnen. Viele wollen die Lockerung der Corona-Regeln ausnutzen.

In Ganderkesee dürfen Cafés und Restaurants ihre Terrassen und Biergärten bereits wieder öffnen, in Delmenhorst könnte es für die Außengastronomie frühestens am Pfingstmontag soweit sein – allerdings nur, wenn der Corona-Inzidenzwert b