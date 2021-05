Inzidenzwert in Delmenhorst steigt wieder knapp unter 100

Delmenhorst. Der Corona-Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Dienstag wieder gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete mehr Fälle als am vergangenen Dienstag.

Neun neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut am Dienstag für Delmenhorst gemeldet. Das sind fünf mehr als am vergangenen Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit von 91,5 auf 98,0. Damit liegt Delmenhorst wieder sehr knapp unt