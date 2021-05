Für Wahlhelfer gilt laut Corona-Verordnung ein besonderer Impfanspruch.

Jörg Carstensen

Delmenhorst. Im laufenden Wahljahr geht es in Delmenhorst an den Wahltagen nicht ohne Freiwillige. So sind die Regelungen für sie, was Corona betrifft.

Im laufenden Wahljahr ist auch die Stadt Delmenhorst auf die Unterstützung von Freiwilligen angewiesen. Für die Bundestagswahl am 26. September und die Kommunalwahl am 12. September – einschließlich der Kür eines neuen Stadtoberhaupts – ben