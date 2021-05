Delmenhorst . Viermal wurde der führerscheinlose 35-Jährige geblitzt, einmal angehalten. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe, aber seit der Kontrolle wird gegen ihn auch noch wegen Drogenhandels ermittelt.

Mangelnder Einsatz war dem Verteidiger sicher nicht vorzuwerfen, dessen Stimme noch deutlich hinter der geschlossenen Tür zu vernehmen war. Und auch inhaltlich ging es kürzlich im Amtsgericht Delmenhorst zur Sache bis der Richter dazwischen ging: Der gegenseitige Respekt sollte doch eingehalten werden, sagte er nach dem Kommentar des Anwalts, die Staatsanwältin argumentiere „oberlehrerhaft“.

Das sah der Verteidiger aber alleine so. Denn nach erfolgter Entschuldigung wurde deutlich, dass zumindest der Richter die staatsanwaltliche Argumentationslinie fast vollumfänglich teilte. Und das lag weniger am nervösen Auftritt der Verteidigung, sondern wohl doch an der Klarheit des Falles, die letztlich zur Verurteilung führte: 150 Tagessätze à 15 Euro Geldstrafe wegen viermaligen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, zuzüglich einer sechsmonatigen Sperrfrist bis zur eventuellen Neuerteilung der Fahrerlaubnis.

„Regeln scheinen Sie nicht ernst zu nehmen“

Angeklagt war ein 35-jähriger Delmenhorster, der von November 2019 bis August 2020 viermal mit zu hoher Geschwindigkeit geblitzt und einmal von der Polizei wegen Benutzung eines Mobiltelefons angehalten worden war. Einen Führerschein besaß er bei keiner dieser Fahrten im Wagen seines Bruders. Den hatte er im Juli 2019 abgeben müssen – schon das zweite Mal.

Weil eines der Blitzerfotos unscharf gewesen war, musste ihn der Richter in einem Fall freisprechen, wegen der vier anderen aber wurde er verurteilt. Da konnte auch der Verteidiger nichts machen, der argumentierte, sein Mandant brauche das Auto beruflich und man sollte ihm mit einer erneuten Sperre nicht die Perspektive für seinen Job entziehen. Nutzte aber nichts: „Regeln scheinen Sie nicht ernst zu nehmen“, sagte der Richter dem Angeklagten.

Marihuanageruch und verräterische Umschläge

Bevor der nun eine Neubeantragung in die Wege leiten kann, wird er noch ein weiteres Verfahren hinter sich bringen müssen – diesmal wegen Handels mit Betäubungsmitteln. Eingebrockt hatte er sich es, als ihn Polizisten wegen der Handybenutzung angehalten und daraufhin Marihuanageruch im Wagen wahrgenommen hatten. Bei einer Durchsuchung kamen offenbar zwar nur wenige Gramm der Leichtdroge zum Vorschein aber vor allem auch mehrere Umschläge mit jeweils hunderten Euro Bargeld. Der Mann wird also verdächtigt, vor der Kontrolle Marihuana ausgeliefert zu haben. Auch sein Verteidiger wird nicht behaupten, er habe sich dabei vorsichtig verhalten.