Gute Tendenz: Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist unter die Marke 100 gefallen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert der Stadt liegt noch immer über dem bundesweiten Wert (83). Doch er ist noch einmal spürbar gesunken. Das RKI vermeldete am Sonntag lediglich zwei Neuinfektionen für Delmenhorst. Der Inzidenzwert fiel dadurch unter die Marke 100.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Sonntag zwei neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert fällt damit erneut deutlich auf 91,5 (Vortag118,6). Am Dienstag dieser Woche war in Delmenhorst erstmals seit knapp einen M