Hier könnte sich ein Ausbildungsverhältnis anbahnen: Personalleiterin Regina Schwarz und Ausbilder Christian Eichelmann von der VHS Delmenhorst im Gespräch mit einer potenziellen Auszubildenden.

Mahr/VHS Delmenhorst

Delmenhorst. Beim virtuellen Speed-Dating haben sich künftige Auszubildende und Ausbildungsbetriebe jeweils 15 Minuten „beschnuppert“. Mitveranstalter VHS Delmenhorst bildet auch selbst aus.

Die Pandemie hat auch in diesem Frühjahr die in der Markthalle geplante Ausbildungsmesse verhindert. Das Team von „Ausbildung aktiv“, einem Projekt der Volkshochschule (VHS) Delmenhorst, hat die Hände jedoch nicht in den Schoß gelegt: Gemei