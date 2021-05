Der 1942 durch eine Luftmine zerstörte Schützenhof an der Cramerstraße – hier in einer Postkartenansicht aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg – war ein beliebter Veranstaltungsort. Hier drängten sich 1931 mehr als 6000 Menschen, um Hitlers Wahlkampfrede zu hören.

Delmenhorst. Zwei Jahre vor der sogenannten Machtergreifung schlug Adolf Hitler bereits große Massen in seinen Bann. In Delmenhorst strömten am 9. Mai 1931 6000 Menschen zum Schützenhof, um den zukünftigen Diktator reden zu hören.

Delmenhorst 1931: Die Weltwirtschaftskrise hatte längst die größte Industriestadt im damaligen Land Oldenburg erreicht. Die Arbeitslosenzahlen waren in die Höhe geschnellt (Juli 1929: 627, Januar 1930: 929, April 1930: 1660, Oktober 1930: 2