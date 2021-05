Urige Kneipentradition am Kirchplatz in Delmenhorst: Heute das Stars, vor mehr als 50 Jahren die Gaststätte zur Schere.

Hermann Weizsäcker

Delmenhorst. Dort, wo man am Kirchplatz heute in die Kultkneipe Stars geht – wenn denn die coronabedingten Beschränkungen vielleicht schon bald aufgehoben sind –, trafen sich Kneipengänger vor fünf Jahrzehnten in der Gaststätte Zur Scher“.

Die Aufnahme entstand im Januar 1970, vermutlich im Zusammenhang mit der Nachricht des Todes von Wirt Harjehusen. Das Scherensymbol, das sowohl vom Dachvorsprung herabhängt als auch links an der Wand der Kneipe prangt, deutet auf eine vorhe