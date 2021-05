Fanden am Tag der Pflege zusammen: Hermann Hillmann vom Bewohnerbeirat der Seniorenresidenz (links), Petra Gerlach und Mark Schmitz.

Ilias Subjanto

Delmenhorst. Zum internationalen Tag der Pflege hat OB-Kandidatin Petra Gerlach Pflegeeinrichtungen im Delmenhorster Stadtgebiet besucht. Ihr zufolge hellt sich die Stimmung bei den Einrichtungsleitern auf.

Am 12. Mai, dem internationalen Tag der Pflege, stehen alljährlich die professionell Pflegenden im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Seit 1967 wird in Deutschland an diesem Tag, dem Geburtstag von Florence Nightingale, Begründerin der moderne