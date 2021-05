Impfstoff-Engpass trifft auch Impfzentren in Delmenhorst und Landkreis Oldenburg

Wegen Lieferengpässen bei der Versorgung mit Impfstoffen gegen das Coronavirus müssen sich die Menschen in der Region auf Verzögerungen einstellen.

Sebastian Gollnow

Delmenhorst. Es ist paradox: Am Freitag verkündete das RKI für Deutschland einen Impfrekord von 1,35 Millionen Impfungen an einem Tag. Doch für Niedersachsen zeichnet sich ein Impfstoff-Engpass ab. Und der betrifft auch Delmenhorst und den Landkreis Oldenburg.

Der für Niedersachsen erwartete Impfstoff-Engpass wird auch in den hiesigen Impfzentren zu spüren sein. Das teilen die Verantwortlichen der Impfzentren in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg mit. In beiden Impfzentren wird abe