Der Umzug des Stadtwerkegruppe-Servicecenters kann beginnen (von links): Jan Speer (Bereichsleiter Vertrieb/Marketing) und Hans-Ulrich Salmen (Geschäftsführer) sind mit Andreas Vogler (Geschäftsführender Gesellschafter Kristensen Invest) auf einen Nenner gekommen.

Patrick Kern

Delmenhorst. Die Stadtwerkegruppe wünscht sich mehr Präsenz in der Innenstadt und zieht deshalb um. Ab Sommer befindet sich das Servicecenter nicht mehr auf der Westseite der Langen Straße, sondern auf der Ostseite.

Mehr Platz und eine Aufwertung der Innenstadt sind für die Stadtwerkegruppe Gründe genug, um mit ihrem Servicecenter umzuziehen. Ab Sommer sollen die Kunden des Grundversorgers an der Langen Straße 85, also auf der Ostseite in unmittelbarer