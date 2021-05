Der Orgel der Kirche St. Marien in Delmenhorst ist 60 Jahre alt.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Orgel in der Kirche St. Marien in Delmenhorst steht im Mittelpunkt eines Gottesdienstes, der am Pfingstsonntag, 10 Uhr, in der Kirche gefeiert wird.

Die Messfeier mit Orgel-Toccaten der französischen Romantik von Gabriel Pierne, Eugene Gigout, Albert Renaud, Charles-Marie Widor und unter Mitwirkung des Vokal-Oktetts soll das besondere Instrument würdigen. Denn die Orgel in St. Marien fe